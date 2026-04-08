"ПСЖ" Сафонова всухую обыграл "Ливерпуль" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу над английским "Ливерпулем" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Париже завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Дезире Дуэ (11-я минута) и Хвича Кварацхелия (65).

Ворота парижского клуба защищал российский голкипер Матвей Сафонов, для которого эта встреча стала 18-й в текущем сезоне. В восьми матчах он отыграл на ноль.

Перед началом встречи команды минутой молчания почтили память бывшего тренера сборной Румынии Мирчи Луческу, который ушел из жизни во вторник в возрасте 80 лет.