23:55 08.04.2026 (обновлено: 23:56 08.04.2026)
"ПСЖ" Сафонова всухую обыграл "Ливерпуль" в матче Лиги чемпионов

© Соцсети Лиги чемпионов УЕФААфиша первого четвертьфинала ЛЧ "ПСЖ" - "Ливерпуль"
Афиша первого четвертьфинала ЛЧ ПСЖ - Ливерпуль - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Соцсети Лиги чемпионов УЕФА
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу над английским "Ливерпулем" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Париже завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Дезире Дуэ (11-я минута) и Хвича Кварацхелия (65).
Лига чемпионов УЕФА
08 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
ПСЖ
2 : 0
Ливерпуль
11‎’‎ • Дезире Дуэ
65‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Жуан Невеш)
Ворота парижского клуба защищал российский голкипер Матвей Сафонов, для которого эта встреча стала 18-й в текущем сезоне. В восьми матчах он отыграл на ноль.
Перед началом встречи команды минутой молчания почтили память бывшего тренера сборной Румынии Мирчи Луческу, который ушел из жизни во вторник в возрасте 80 лет.
Ответная встреча пройдет 14 апреля в Ливерпуле. Победившая по сумме двух матчей команда в полуфинале сыграет с сильнейшим клубом из пары немецкой "Баварии" и испанского "Реала".
ФутболСпортХвича КварацхелияМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)ЛиверпульЛига чемпионов 2025-2026
 
