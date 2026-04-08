Решение о допуске биатлонистов могут принять в сентябре, сообщили в СБР
15:04 08.04.2026 (обновлено: 15:09 08.04.2026)
Решение о допуске биатлонистов могут принять в сентябре, сообщили в СБР

© РИА Новости / Александр Вильф
Биатлонисты на тренировке
Биатлонисты на тренировке - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Биатлонисты на тренировке. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в беседе с РИА Новости оценил шансы российских биатлонистов вернуться на международные соревнования.
Ранее СБР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Международного союза биатлонистов (IBU). Решение о возможном предоставлении допуска спортсменам ожидается в апреле.
"Конечно, мы пробуем общаться с IBU, но все попытки сводятся к юридическим контактам. Очень надеемся, что во второй половине апреля состоится заседание CAS. Это не крайняя точка, но очень надеюсь на положительное решение для российских спортсменов. Но после решения CAS надо еще отработать этот момент с IBU, потому что у них не предусмотрен нейтральный статус в принципе. Там очень много развилок, поэтому давайте дождемся решения, после которого будет выработана стратегия вместе с юристами и ОКР, как вести себя по отношению к IBU. Но всю работу мы ведем, необходимую информацию отдаем по антидопинговому обеспечению. В сентябре запланирован конгресс IBU, так что все возможно", - сказал Ростовцев.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.
Полностью интервью с Ростовцевым читайте завтра на сайте РИА Новости.
