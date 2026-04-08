Россия обеспокоена ситуацией в Ливане, заявил Небензя

ООН, 8 апр - РИА Новости. Россия обеспокоена ситуацией в Ливане, где фиксируются атаки на критическую инфраструктуру, а события развиваются по палестинскому сценарию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Крайне обеспокоены тем, что по палестинскому сценарию развивается ситуация в Ливане, где число жертв продолжает расти и фиксируются атаки на критически важную инфраструктуру", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященном защите гражданских лиц во время вооруженных конфликтов.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по Ливану не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".