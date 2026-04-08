На Западе признали неудобный факт о России из-за Ирана - РИА Новости, 08.04.2026
17:41 08.04.2026
i Paper: Россия наращивает экспорт зерна на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Суда у причалов Таманского терминала навалочных грузов. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россия продолжает наращивать экспорт зерна и удобрений на фоне ситуации на Ближнем Востоке, пишет британская газета i Paper.
"Москва открыта для бизнеса, в то время как другие поставщики столкнулись с проблемами из-за блокировки Ормузского пролива", — говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Через две недели". СМИ рассказали, что случится с Трампом из-за перемирия
Вчера, 15:28
Как отмечает издание, российские поставки не зависят от этого морского района, что делает Москву надежным партнером для стран глобального Юга. Государства Африки и Азии, включая Египет, Бангладеш, Нигерию и Кению, уже стремятся заключить долгосрочные контракты с Москвой на поставки зерна и удобрений.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.
В среду ночью президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Прекрасная вещь". Трамп обратился к Ирану с предложением
Вчера, 16:16
 
