Соцфонд начнет принимать заявки на получение семейной выплаты

16:06 08.04.2026 (обновлено: 17:57 08.04.2026)
© РИА Новости / Илья Питалев | Рублевые купюры разного достоинства, платежный документ одного из единых информационно-расчетных центров Москвы, социальная карта москвича.
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Соцфонд России с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"С 1 июня 2026 году Соцфонд России начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума", - говорится в сообщении.
Подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ. Так, в 2026 году россияне смогут обратиться за выплатой за 2025 год. Документы принимаются через портал "Госуслуги", МФЦ или клиентские офисы Социального фонда. Основную часть сведений фонд запрашивает самостоятельно, однако в отдельных случаях заявителю потребуется предоставить дополнительные справки.
В пресс-службе уточнили, что право на выплату имеют оба работающих родителя (а также усыновители, опекуны и попечители), воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении, кроме детей, обучающихся только по дополнительным образовательным программам. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.
Выплата предназначена для родителей, уплачивающих НДФЛ: по итогам года налог пересчитывается до 6%, а разница возвращается.
Получатели должны быть гражданами РФ, иметь доход от трудовой деятельности за предыдущий год и не иметь задолженности по алиментам. Лица, лишенные родительских прав, права на выплату не имеют. Самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, не смогут получить эту выплату.
