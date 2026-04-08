18:11 08.04.2026
США требуют у граждан лицензию для "налога на выход" бизнеса из России

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Гражданам США необходимо получить специальную лицензию на уплату "налога на выход" при продаже активов в России, заявило американское министерство финансов.
Ранее США продлили до 9 июля разрешение американцам платить налоги, сборы и иные обязательные платежи в России.
"Уплата "налога на выход" не считается обычной и необходимой для повседневной деятельности в Российской Федерации и, следовательно, не разрешена в рамках генеральной лицензии 13Q... Лицам США, чьё отчуждение активов в Российской Федерации будет связано с уплатой такого "налога на выход", следует обратиться в OFAC за получением специальной лицензии", - говорится в обновленной секции вопросов и ответов на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина.
Отмечается, что заявки на лицензию должны содержать информацию о сумме "налога на выход", размере текущих налогов, которые в противном случае уплачивались бы правительству РФ в случае отказа от выхода, влиянии неуплаты налога на сотрудников выходящей компании, конкретной экономической деятельности выходящей компании в России, а также о последствиях выхода для РФ.
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Вице-премьер Италии выразил надежду на возобновление связей с Россией
Вчера, 14:22
 
