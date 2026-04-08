15:19 08.04.2026 (обновлено: 16:37 08.04.2026)
Россия будет бороться за уважение свободы судоходства, заявила Захарова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для обеспечения уважения принципа свободы судоходства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия продолжит обращать внимание мирового сообщества и работать активно в практическом плане для того, чтобы наконец-то, опять же, и теоретически, и практически, до мирового сообщества дошла простая мысль - о недопустимости нарушения норм международного морского права", - сказала она на брифинге в среду.
"Будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении политические, правовые и иные инструменты для обеспечения уважения принципа свободы судоходства", - резюмировала Захарова.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в среду сообщал, что западные страны, еще больше нагнетая обстановку, продолжают провокации в отношении судов, выполняющих грузоперевозки в интересах России, риски противоправных действий и террористических атак в отношении судов, следующих из российских портов, увеличиваются. Он рассказал, что силами Военно-Морского флота РФ обеспечивается безопасность судоходства по объектовому и зональному принципам, а также усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах РФ.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Кремле обвинили Европу в провокациях на Балтике
1 октября 2025, 13:12
 
