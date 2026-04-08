Россия будет бороться за уважение свободы судоходства, заявила Захарова

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для обеспечения уважения принципа свободы судоходства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия продолжит обращать внимание мирового сообщества и работать активно в практическом плане для того, чтобы наконец-то, опять же, и теоретически, и практически, до мирового сообщества дошла простая мысль - о недопустимости нарушения норм международного морского права", - сказала она на брифинге в среду.