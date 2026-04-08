Россия поддержала заявление СБ ООН о недопустимости атаки на миротворцев

15:12 08.04.2026
Захарова: РФ поддержала заявление СБ ООН о недопустимости атаки на миротворцев

Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россия поддерживает заявление Совета безопасности ООН о недопустимости нападения на миротворцев ООН и принимала активное участие в принятии данного документа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как известно, члены Совета безопасности ООН отреагировали на это происшествие (атаку миротворцев ООН в Ливане - ред.) принятием 1 апреля соответствующего заявления для прессы. В нем содержится осуждение указанных кровавых инцидентов. Россия, безусловно, полностью поддерживает данное заявление, как постоянных член Совета Безопасности... Отмечаем, что российская делегация приложила активные усилия для принятия этого заявления ", - сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней повестки.
Официальный представитель МИД РФ также добавила, что в заявлении отмечена необходимость уважать неприкосновенность и безопасность миротворческого контингента и объектов. Кроме того, прописан призыв к секретариату ООН расследовать обстоятельства происходящего и должным образом информировать международное сообщество, прежде всего страны-поставщики контингента, отмечена необходимость полного выполнения сторонами ключевой резолюции 1701 СБ ООН.
29 марта организация миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL) заявляла о гибели индонезийского миротворца в результате попадания снаряда по одной из позиций. Позже миссия сообщила, что еще два миротворца погибли в результате атаки на их патрульную машину в районе Бани-Хайян.
Ливан активизировал дипломатические каналы для прекращения огня с Израилем
Вчера, 15:04
 
