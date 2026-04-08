В России зарегистрировали робота для малоинвазивной хирургии
14:20 08.04.2026
В России зарегистрировали робота для малоинвазивной хирургии

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Отечественная роботизированная система для малоинвазивной хирургии недавно зарегистрирована и в ближайшее время будет запущена в производство, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом государства Ливия в Российской Федерации Эмхемедом А.Э. Альмаграви. Министр отметил, что в сфере здравоохранения удалось добиться значительных успехов в укреплении технологического суверенитета.
"Недавно зарегистрирована и в ближайшее время будет запущена в производство отечественная роботизированная система для малоинвазивной хирургии, в том числе в онкологии и других направлениях", - сказал Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба.
