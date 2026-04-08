В СБР заявили, что желающих работать в сборной России особо нет

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, рассказал РИА Новости о сложности ситуации с поиском старших тренеров в сборную России.
Ранее работу с командой завершили старшие тренеры Юрий Каминский и Артем Истомин.
"Мы в нормальном диалоге с тренерами. Могу только сказать, что желающих работать в сборной России особо нет. То есть скамейка не такая и большая, потому что это большая ответственность. Тем более что есть вариант, что вот-вот нам придется выступать на международных соревнованиях. Не прям придется, конечно, (будем) с радостью, но все-таки это совершенно другая ответственность. И другое восприятие в медиа. Мы же знаем, что бывает, когда наши начинают не слишком ярко выступать", - сказал Ростовцев.