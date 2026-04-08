12:53 08.04.2026 (обновлено: 13:37 08.04.2026)
Россия не симпатизирует публикациям закрытых разговоров, заявил Песков

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия не симпатизирует попыткам публиковать содержание закрытых разговоров на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Ранее агентство Блумберг опубликовало стенограмму состоявшегося в октябре 2025 года телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.
"Мы весьма трепетно относимся к тем разговорам, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что в опубликованной стенограмме разговора нет ничего, что могло бы рассорить РФ и Венгрию.
