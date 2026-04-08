Россия надеется на прямые контакты Ирана и США, заявил Песков

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.