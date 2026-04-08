Россия надеется на прямые контакты Ирана и США, заявил Песков

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия надеется, что в ближайшее время состоятся прямые контакты Ирана и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что, как сообщают средства массовой информации, в ближайшие дни состоятся прямые контакты иранской и американской делегаций, что позволит продолжить дальше мирное обсуждение, и каждая сторона сможет отстаивать свои интересы не путем вооруженного вмешательства, а за столом переговоров", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию вокруг Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
После этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановке атак по Ирану в соответствии с директивами политического руководства, добавив, что сохраняет повышенную степень готовности в обороне.