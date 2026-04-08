В РПЦ объяснили, почему Пасха считается главным христианским праздником
16:00 08.04.2026
В РПЦ объяснили, почему Пасха считается главным христианским праздником

Епископ Силуан рассказал о важности и значении Пасхи для христианского мира

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пасха считается главным праздником христиан, потому что этот праздник установлен в память главного с точки зрения христианина события истории – воскресению Христа, сообщил викарий Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).
Епископ рассказал, что праздник Пасхи установлен в память самого главного с точки зрения христианина ключевого события вообще истории человеческого рода – воскресения из мертвых Спасителя, или Сына Божьего, который стал Сыном человеческим.
"Он пострадал, как свидетельствует Евангелие, ради спасения рода человеческого от самых страшных его врагов: зла, то есть греха, дьявола и самой смерти. Победа над смертью, которую одержал Господь, является тотальной, абсолютной. Таким образом, Пасха по сути является началом вечной жизни, которую Бог дарует. всякому верующему в Него", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в среду.
Пасху, с приходом которой завершается Великий пост, в 2026 году в Русской православной церкви отметят 12 апреля.
