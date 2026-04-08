В детских садах появится аналог "Разговоров о важном"

ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр - РИА Новости. Аналог "Разговоров о важном" "Добрые игры" появятся с 1 сентября во всех детских садах России, заявила замглавы Минпросвещения Российской Федерации Ольга Колударова.
"С 1 сентября 2026 года все дошкольные образовательные организации будут реализовывать... "Добрые игры", - сказала Колударова на открытии окружного совещания Минпросвещения РФ в Уральском федеральном округе.
По словам замглавы Минпросвещения, мероприятия посвящены духовно-нравственным ценностям. Колударова добавила, что министерство готовит методический инструментарий "Добрых игр".