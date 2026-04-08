Рейтинг@Mail.ru
В детских садах появится аналог "Разговоров о важном" - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 08.04.2026 (обновлено: 14:19 08.04.2026)
В детских садах появится аналог "Разговоров о важном"

В детских садах с 1 сентября появится аналог "Разговоров о важном"

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Детский сад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр - РИА Новости. Аналог "Разговоров о важном" "Добрые игры" появятся с 1 сентября во всех детских садах России, заявила замглавы Минпросвещения Российской Федерации Ольга Колударова.
"С 1 сентября 2026 года все дошкольные образовательные организации будут реализовывать... "Добрые игры", - сказала Колударова на открытии окружного совещания Минпросвещения РФ в Уральском федеральном округе.
По словам замглавы Минпросвещения, мероприятия посвящены духовно-нравственным ценностям. Колударова добавила, что министерство готовит методический инструментарий "Добрых игр".
ОбществоРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала