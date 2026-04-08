Ученые из НАСА выяснили точный день распятия Иисуса Христа

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Открытие, сделанное НАСА, может подтвердить библейское описание казни Иисуса Христа, заявили исследователи из Оксфордского университета. Что удалось выяснить ученым — в материале РИА Новости.

Кровавая Луна

Солнце померкло, а луна стала кроваво-красной — так говорится в Писании о последних мгновениях земной жизни Христа. По мнению ряда ученых, это может позволить рассчитать примерный день, когда все произошло.

"Возможно, речь идет о лунном затмении, во время которого Луна приобретает красноватый оттенок", — отметили в НАСА.

Благодаря моделированию можно отслеживать положение Земли, Луны и Солнца на протяжении многих лет. Одна из таких моделей показывает, что лунное затмение произошло в пятницу, 3 апреля 33 года нашей эры, — в год, который традиционно связывают со смертью Христа.

Космическое явление должно было быть видно в Иерусалиме вскоре после захода солнца.

Что имел в виду апостол Петр

Стих, в котором говорится о луне, находится в новозаветных Деяниях апостолов, 2:20: "Солнце померкнет, и луна станет как кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный".

Это сказал апостол Петр через 50 дней после распятия. Наиболее распространенное толкование указывает на второе пришествие Спасителя и Судном дне.

Дело в том, что Петр цитировал Иоиля 2:28-31, где говорится о космических знамениях и духовном пробуждении: "Солнце будет в смятении, и луна — в крови, прежде нежели наступит великий и страшный день Господень".

Однако Колин Хамфрис и Уильям Грэм Уоддингтон, библеисты из Оксфордского университета, считают , что апостол говорил вовсе не о пришествии Христа, а пытался убедить толпу, что пророчество Иоиля уже сбылось.

Упоминается в "Отчете Пилата"

Эти же специалисты считают, что фраза Петра отсылает к Евангелию от Матфея, 27:45: "От полудня до трех часов пополудни над всей землей была тьма".

А в качестве дополнительного доказательства они привели отрывок из так называемого "Отчета Пилата", раннехристианского апокрифа.

"Когда Он был распят, солнце померкло, появились звезды, и во всем мире люди зажгли светильники с шестого часа до вечера; луна стала как кровь", — говорится в книге.

Таким образом, по их словам, появляется еще одно доказательство того, что Христос был распят в день лунного затмения.

Данные НАСА, по мнению ученых, помогают сложить все в единую картину.

Содрогнулась земля

Это не единственное природное явление, которое нашло отражение в Библии и, возможно, подтверждается научными исследованиями.

В Евангелии от Матфея говорится, что в момент смерти Иисуса Христа на кресте земля содрогнулась, а "скалы рассеялись".

Долгое время эти строки воспринимались учеными как религиозная метафора, призванная подчеркнуть величие произошедшего события.