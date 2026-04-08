Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Южная Корея оценила дальность полета ракет КНДР в 240 километров
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 08.04.2026
СМИ: Южная Корея оценила дальность полета ракет КНДР в 240 километров

© Фото : ЦТАК
Пуск северокорейской баллистической ракеты
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 8 апр — РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщил, что баллистические ракеты малой дальности, запущенные КНДР утром в среду, пролетели около 240 километров, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря.
По данным военных, ракеты были засечены около 8.50 (2.50 мск) после запуска из района Вонсана в сторону Японского (Восточного) моря. Военные оценивают дальность полёта ракет в примерно 240 километров.
Это уже четвертый подтвержденный запуск баллистических ракет КНДР в этом году, пишет агентство.
"Наши военные внимательно отслеживают различные действия Северной Кореи в условиях прочной объединенной оборонной позиции Южной Кореи и США и сохраняют возможности и готовность ответить на любую провокацию подавляющим образом", — заявили в ОКНШ.
Сообщается, что южнокорейские и американские разведывательные органы отслеживали подготовку запуска и оперативно обменивались соответствующей информацией.
Пуск ракет произошел после того, как во вторник КНДР, согласно сообщениям, выпустила неопознанный снаряд из района Пхеньяна. Власти Южной Кореи и США продолжают анализировать тот запуск. По предварительным данным, снаряд, выпущенный во вторник утром, вскоре после старта исчез с радаров, что может свидетельствовать о неудачном запуске.
В миреКНДРЮжная КореяСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала