Израиль зафиксировал новый запуск ракет из Ирана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что снова зафиксировала запуск ракет из Ирана и ведет их перехват на фоне объявленного ранее двухнедельного прекращения огня.
ЦАХАЛ в среду уже сообщала о запуске ракет из Ирана.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны осуществляют перехват угрозы", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.