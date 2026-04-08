Израиль зафиксировал запуск ракет из Ирана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что зафиксировала запуск ракет из Ирана и ведет их перехват на фоне объявленного президентом США Дональдом Трампом двухнедельного прекращения огня.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны осуществляют перехват угрозы", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.