Израиль заявил, что зафиксировал новый запуск ракет из Ирана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что снова зафиксировала ракетный запуск из Ирана в направлении израильской территории, добавив, что системы ПВО работают над устранением угрозы.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля.