Киев готовит провокации с химическим оружием, заявил постпред при ОЗХО

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Доставка наемниками и спецслужбами Запада на Украину токсичных химикатов и средств защиты от них может свидетельствовать о подготовке масштабной провокации в зоне СВО, считает постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
"Мы не раз говорили в стенах ОЗХО о том, что токсичные вещества, прекурсоры и химбоеприпасы иностранного производства завозятся на Украину наемниками и сотрудниками спецслужб западных стран... Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут свидетельствовать о планах проведения масштабных провокаций с использованием отравляющих веществ в зоне СВО", - заявил "Известиям" Тарабрин.
Ранее Тарабрин сообщал, что российские спецслужбы располагают данными о планах ВСУ по организации провокаций с использованием химоружия с целью последующего обвинения в этом российских военных.