Новое производство кофе запустили в Смоленской области

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Компания "Лалибела кофе" запустила новое производство этого напитка в Смоленском муниципальном округе, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Ранее цеха предприятия располагались на Краснинском шоссе в Смоленске. Теперь производство сосредоточено за пределами областного центра - в поселке Стабна.
Губернатор осмотрел модернизированные цеха и новые производственные линии вместе с генеральным директором компании Дмитрием Гущиным.
Компания "Лалибела кофе" запустила новое производство кофе в Смоленском муниципальном округе
Компания "Лалибела кофе" запустила новое производство кофе в Смоленском муниципальном округе
"Компания работает в регионе уже 12 лет и занимается производством кофейной продукции полного цикла. Соглашение о модернизации предприятия и объединении производственных мощностей заключили на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году", - написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.
Общий объем инвестиций в проект составил около 2,5 миллиарда рублей. Дополнительно компания получила инвестиционный кредит и льготный займ Регионального фонда развития промышленности на приобретение современного оборудования.
Предприятие импортирует различные сорта кофе из Эфиопии, Уганды и Вьетнама. Сегодня объем производства составляет порядка 18 тысяч тонн натурального кофе и 7 тысяч тонн растворимого кофе в год. Компания входит в число самых быстро развивающихся в сфере пищевой промышленности в регионе. В продуктовой линейке компании более 20 позиций – моносорта и бленды, зерновой и молотый кофе. Продукция поставляется по всей стране.
