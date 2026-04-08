Рейтинг@Mail.ru
Новое производство кофе запустили в Смоленской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
09:20 08.04.2026 (обновлено: 13:27 08.04.2026)
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Компания "Лалибела кофе" запустила новое производство этого напитка в Смоленском муниципальном округе, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Ранее цеха предприятия располагались на Краснинском шоссе в Смоленске. Теперь производство сосредоточено за пределами областного центра - в поселке Стабна.
Губернатор осмотрел модернизированные цеха и новые производственные линии вместе с генеральным директором компании Дмитрием Гущиным.
"Компания работает в регионе уже 12 лет и занимается производством кофейной продукции полного цикла. Соглашение о модернизации предприятия и объединении производственных мощностей заключили на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году", - написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.
Общий объем инвестиций в проект составил около 2,5 миллиарда рублей. Дополнительно компания получила инвестиционный кредит и льготный займ Регионального фонда развития промышленности на приобретение современного оборудования.
Предприятие импортирует различные сорта кофе из Эфиопии, Уганды и Вьетнама. Сегодня объем производства составляет порядка 18 тысяч тонн натурального кофе и 7 тысяч тонн растворимого кофе в год. Компания входит в число самых быстро развивающихся в сфере пищевой промышленности в регионе. В продуктовой линейке компании более 20 позиций – моносорта и бленды, зерновой и молотый кофе. Продукция поставляется по всей стране.
Смоленская областьСмоленская областьСмоленскЭфиопияВасилий АнохинТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала