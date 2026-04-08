Замначальника филиала госпиталя в Подмосковье получил срок за взятку

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Железнодорожный городской суд Подмосковья приговорил к пяти годам заместителя начальника филиала военного госпиталя по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд признал Ромаева Е.А. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,4 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе.