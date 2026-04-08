Замначальника филиала госпиталя в Подмосковье получил срок за взятку - РИА Новости, 08.04.2026
17:52 08.04.2026
Замначальника филиала госпиталя в Подмосковье получил срок за взятку

Замначальника филиала госпиталя в Подмосковье получил пять лет за взятку

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Железнодорожный городской суд Подмосковья приговорил к пяти годам заместителя начальника филиала военного госпиталя по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там уточнили, что обвиняемый занимал должность заместителя начальника филиала №3 ФГБУ "ГВКГ имени академика Н.Н. Бурденко" Минобороны России по материально-техническому обеспечению. Подчиненные мужчины по его указанию ежемесячно получали денежные средства от представителей коммерческой фирмы за общее покровительство при заключении государственных контрактов по завышенной стоимости, а также за подписание актов сдачи-приёмки оказанных услуг по исполняемым контрактам. Общая сумма взяток составила 1,4 миллиона рублей.
"Суд признал Ромаева Е.А. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,4 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе.
