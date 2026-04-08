Эксперт из США сообщил об обращении тысяч американцев в православие

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Тысячи обращений в православие происходят в США, к нему наблюдается взрыв интереса, рассказал РИА Новости православный писатель, книгоиздатель и музыкант из Калифорнии Джастин Марлер.
"Что касается Православной церкви здесь в США, то есть взрыв интереса и переходов. Наблюдать за этим просто поразительно. Происходят тысячи обращений", – сказал он РИА Новости.
Он рассказал, что сам принял православие в 1991 году, когда богатая история восточного христианства была почти неизвестна в США.
"Я в центре этого процесса со своими издательскими проектами. Сегодня обычные люди знают о Церкви и стекаются в ее паству", – добавил Джастин Марлер.
