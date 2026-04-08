Кабмин утвердил план реализации Стратегии государственной нацполитики

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило трёхлетний план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики, сообщили в Правительство РФ утвердило трёхлетний план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Подписано распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации в 2026–2028 годах Стратегии государственной национальной политики России на период до 2036 года", - сообщили в кабмине.

Документ включает 172 мероприятия, распределённые по четырём разделам, отражающим приоритетные направления и задачи государственной национальной политики, обозначенные стратегией.

"В раздел "Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей" вошли инициативы, посвященные Дню русского языка, в том числе за рубежом", - отметили в кабмине.

В их числе ежегодное проведение всероссийского конкурса сочинений, форума переводчиков языков народов России на русский язык, реализация проекта "Русские чтения", а также обеспечение затрат на выпуск серии Антологий литератур народов России, создание виртуальных читальных залов на русском языке и электронных мобильных библиотек в зарубежных странах.

Запланировано проведение мероприятий и проектов патриотической направленности. В раздел включены инициативы по проведению международной просветительской акции "Большой этнографический диктант", научных конференций и лекций по вопросам государственной национальной политики и межнациональных отношений, созданию памятных мест, связанных с военной историей России.

Мероприятия второго раздела направлены на сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия России. К примеру, запланировано создание центров этнокультурного и языкового образования. Мероприятия третьего раздела направлены на обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия, противодействия экстремизму и возникновению конфликтов на национальной и религиозной почве.

"В четвертом разделе представлены мероприятия по совершенствованию государственного управления и информационному сопровождению государственной национальной политики", - подчеркнули в кабмине.