Кабмин утвердил план реализации Стратегии государственной нацполитики - РИА Новости, 08.04.2026
10:08 08.04.2026 (обновлено: 12:08 08.04.2026)
Кабмин утвердил план реализации Стратегии государственной нацполитики

Кабмин утвердил план мер по реализации Стратегии государственной нацполитики

Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило трёхлетний план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Подписано распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации в 2026–2028 годах Стратегии государственной национальной политики России на период до 2036 года", - сообщили в кабмине.
Документ включает 172 мероприятия, распределённые по четырём разделам, отражающим приоритетные направления и задачи государственной национальной политики, обозначенные стратегией.
"В раздел "Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей" вошли инициативы, посвященные Дню русского языка, в том числе за рубежом", - отметили в кабмине.
В их числе ежегодное проведение всероссийского конкурса сочинений, форума переводчиков языков народов России на русский язык, реализация проекта "Русские чтения", а также обеспечение затрат на выпуск серии Антологий литератур народов России, создание виртуальных читальных залов на русском языке и электронных мобильных библиотек в зарубежных странах.
Запланировано проведение мероприятий и проектов патриотической направленности. В раздел включены инициативы по проведению международной просветительской акции "Большой этнографический диктант", научных конференций и лекций по вопросам государственной национальной политики и межнациональных отношений, созданию памятных мест, связанных с военной историей России.
Мероприятия второго раздела направлены на сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия России. К примеру, запланировано создание центров этнокультурного и языкового образования. Мероприятия третьего раздела направлены на обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия, противодействия экстремизму и возникновению конфликтов на национальной и религиозной почве.
"В четвертом разделе представлены мероприятия по совершенствованию государственного управления и информационному сопровождению государственной национальной политики", - подчеркнули в кабмине.
Стратегия государственной национальной политики России на период до 2036 года была утверждена указом президента РФ Владимира Путина в ноябре 2025 года.
