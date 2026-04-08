Крыша стадиона в Рио-де-Жанейро сгорела во время турнира с участием россиян
17:58 08.04.2026
Крыша стадиона в Рио-де-Жанейро сгорела во время турнира с участием россиян

© Фото : Зарубежные соцсети — Крупный пожар на Олимпийском велодроме в Рио-де-Жанейро
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Международная федерация фехтования (FIE) сообщила на своем официальном сайте о пожаре, который произошел на крыше Олимпийского велодрома в Рио-де-Жанейро, принимавшем соревнования в рамках чемпионата мира по фехтованию среди юниоров и кадетов.
В момент возгорания объект был пуст. Местные власти подтвердили, что пострадавших нет. Чемпионат мира проходит в Рио-де-Жанейро с 1 по 9 апреля на "Арене Кариока" и Олимпийском велодроме. После пожара оставшаяся часть турнира пройдет исключительно на "Арене Кариока".
"Быстрое реагирование всех вовлеченных команд позволило переорганизовать работу и продолжить соревнования в безопасном режиме и в установленные сроки на "Арене Кариока". FIE и местные организаторы продолжат следить за ситуацией и предоставлять обновленную информацию по мере ее поступления", - говорится в сообщении FIE.
FIE в декабре допустила российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой. На чемпионате мира в Рио-де-Жанейро россиянки Малена Кунашева, Александра Михайлова, Карина Таллада и Мария Третьякова завоевали золото в командном соревновании саблисток-юниорок, также Михайлова стала серебряным призером в личных соревнованиях саблисток, а Анастасия Исакова взяла бронзу на турнире саблисток среди кадетов.
