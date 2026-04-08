Крыша стадиона в Рио-де-Жанейро сгорела во время турнира с участием россиян

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Международная федерация фехтования (FIE) сообщила на своем официальном сайте о пожаре, который произошел на крыше Олимпийского велодрома в Рио-де-Жанейро, принимавшем соревнования в рамках чемпионата мира по фехтованию среди юниоров и кадетов.

В момент возгорания объект был пуст. Местные власти подтвердили, что пострадавших нет. Чемпионат мира проходит в Рио-де-Жанейро с 1 по 9 апреля на "Арене Кариока" и Олимпийском велодроме. После пожара оставшаяся часть турнира пройдет исключительно на "Арене Кариока".

"Быстрое реагирование всех вовлеченных команд позволило переорганизовать работу и продолжить соревнования в безопасном режиме и в установленные сроки на "Арене Кариока". FIE и местные организаторы продолжат следить за ситуацией и предоставлять обновленную информацию по мере ее поступления", - говорится в сообщении FIE.