Россияне не пострадали от ударов Израиля по Бейруту

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российских граждан среди пострадавших от бомбардировок Израиля по Бейруту и его окрестностям нет, сообщили в посольстве РФ в Ливане.
"Восьмого апреля израильские военные провели масштабную серию атак по всей стране. Были нанесены множественные удары по Бейруту и его окрестностям. Сообщается о многочисленных погибших и раненых. По последним имеющимся сведениям, пострадавших среди российских граждан после бомбардировок нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Россиян призвали воздержаться от поездок в Ливан и избегать опасных районов, а также напомнили о возможности покинуть страну доступными коммерческими рейсами через столичный аэропорт. При возникновении экстренной ситуации российским гражданам следует обращаться по контактным телефонам посольства, подчеркнули в дипмиссии.