Россияне не пострадали от ударов Израиля по Бейруту - РИА Новости, 08.04.2026
19:37 08.04.2026
Россияне не пострадали от ударов Израиля по Бейруту

Посольство России в Ливане: россиян среди пострадавших от ударов Израиля нет

© РИА НовостиПоследствия израильского удара по зданию в Бейруте
Последствия израильского удара по зданию в Бейруте
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российских граждан среди пострадавших от бомбардировок Израиля по Бейруту и его окрестностям нет, сообщили в посольстве РФ в Ливане.
"Восьмого апреля израильские военные провели масштабную серию атак по всей стране. Были нанесены множественные удары по Бейруту и его окрестностям. Сообщается о многочисленных погибших и раненых. По последним имеющимся сведениям, пострадавших среди российских граждан после бомбардировок нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Россиян призвали воздержаться от поездок в Ливан и избегать опасных районов, а также напомнили о возможности покинуть страну доступными коммерческими рейсами через столичный аэропорт. При возникновении экстренной ситуации российским гражданам следует обращаться по контактным телефонам посольства, подчеркнули в дипмиссии.
При израильских ударах в среду погибли 89 человек, сообщил Минздрав Ливана
Вчера, 18:50
 
