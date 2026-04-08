Россияне не пострадали от ударов Израиля по Бейруту

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российских граждан среди пострадавших от бомбардировок Израиля по Бейруту и его окрестностям нет, сообщили в посольстве РФ в Ливане.

"Восьмого апреля израильские военные провели масштабную серию атак по всей стране. Были нанесены множественные удары по Бейруту и его окрестностям. Сообщается о многочисленных погибших и раненых. По последним имеющимся сведениям, пострадавших среди российских граждан после бомбардировок нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.