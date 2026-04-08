Посольство Белоруссии в КНДР откроют до начала августа

МИНСК, 8 апр - РИА Новости. Посольство Белоруссии в Корейской Народно-Демократической Республике откроют до 1 августа, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Лукашенко в конце марта впервые посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику, после чего поставил задачу открыть в КНДР белорусское посольство и ускорить работу над безвизовым режимом.