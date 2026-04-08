Посольство Белоруссии в КНДР откроют до начала августа - РИА Новости, 08.04.2026
17:55 08.04.2026
Посольство Белоруссии в КНДР откроют до начала августа

Посольство Белоруссии в КНДР откроют до 1 августа

МИНСК, 8 апр - РИА Новости. Посольство Белоруссии в Корейской Народно-Демократической Республике откроют до 1 августа, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Посольство Белоруссии в КНДР откроют до 1 августа 2026 года. Соответствующее постановление подписал (белорусский премьер) Александр Турчин", - говорится в сообщении пресс-службы правительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Пресс-служба уточнила, что постановление Совета министров "Об открытии посольства Республики Беларусь в Корейской Народно-Демократической Республике" принято во исполнение поручения белорусского президента Александра Лукашенко, данного по итогам официального визита в КНДР 25-26 марта.
Лукашенко в конце марта впервые посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику, после чего поставил задачу открыть в КНДР белорусское посольство и ускорить работу над безвизовым режимом.
