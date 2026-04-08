В Ленинградской области неизвестные убили 33 попугая в зоопарке

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В частном контактном зоопарке в Ленинградской области неизвестные с помощью газа убили несколько десятков попугаев, сообщили в "Мире попугаев" в соцсети "ВКонтакте".
"Вчера, в середине рабочего дня, мы столкнулись с актом вопиющей бесчеловечности! Наша попугайня, место, где сотни экзотических птиц радовали вас, ваших детей, была подвергнута атаке злоумышленников: неизвестные отравили газом наших любимых пернатых друзей", — говорится в публикации.
Пострадали и сотрудники зоопарка.
"Они кашляли, задыхались, оказывая помощь пострадавшим птицам, впоследствии им также понадобилась медицинская помощь", — рассказали в "Мире попугаев".
По информации портала 47news, погиб самый крупный из обитателей зоопарка — белоснежный какаду Луи, известный по сериалу "Пират". Его снимали для НТВ в 2025 году с прицелом на премьеру в сезоне 2026/2027.
Всего жертвами атаки стали 33 птицы.
К расследованию подключили следственный отдел СК по Всеволожску. Полиция также проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Тела попугаев отправили на экспертизу.
Биолог объяснила, почему ежей нельзя брать в руки
