Москвичей призвали быть внимательнее на улице из-за ухудшения погоды
13:25 08.04.2026 (обновлено: 16:12 09.04.2026)
Москвичей призвали быть внимательнее на улице из-за ухудшения погоды

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за ухудшения погоды 9 апреля

Дождливая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательнее на улице на фоне ухудшения погодных условий в четверг, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, 9 апреля погодные условия в столице продолжат ухудшаться: с 8.00 до 21.00 ожидаются мокрый снег, дождь, местами сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в канале комплекса на платформе Мах.
