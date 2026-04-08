Пятиклассники начнут изучать "Духовно-нравственную культуру России"

ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр - РИА Новости. Пятиклассники начнут изучать новый школьный предмет "Духовно-нравственная культура России" с января 2027 года, заявила замглавы министерства просвещения РФ Ольга Колударова.
"С 1 января 2027 года… как только мы выходим с каникул январских, мы начинаем реализацию этого предмета ("Духовно-нравственная культура России" - ред.) каждую неделю, 17 часов… в пятых классах", - сказала Колударова на открытии окружного совещания министерства просвещения РФ в Уральском федеральном округе.
По ее словам, 6-7-е классы начнут изучать предмет с 1 сентября 2027 года.