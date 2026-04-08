Диетолог рассказал, сколько безалкогольного пива можно выпить

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Безалкогольное пиво - это довольно калорийный продукт, частое его употребление может привести к проблемам со здоровьем, рассказал диетолог Антон Поляков.

Специалист отметил, что злоупотребление этим напитком может вызвать изжогу, гастрит и даже головную боль. По мнению эксперта, здоровому человеку можно пить безалкогольное пиво 1-2 раза в неделю.