Диетолог рассказал, сколько безалкогольного пива можно выпить

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Безалкогольное пиво - это довольно калорийный продукт, частое его употребление может привести к проблемам со здоровьем, рассказал диетолог Антон Поляков.
"Безалкогольное пиво - калорийный продукт, особенно если пить его в больших количествах. Это может сказаться неблагоприятно на массе тела человека. Кроме того, в составе безалкогольного пива есть дрожжи, которые у людей со сниженным иммунитетом могут вызвать кандидоз кишечника или спровоцировать его обострение", - сказал эксперт в беседе с aif.ru.
Специалист отметил, что злоупотребление этим напитком может вызвать изжогу, гастрит и даже головную боль. По мнению эксперта, здоровому человеку можно пить безалкогольное пиво 1-2 раза в неделю.