Президент Ирана потребовал полного прекращения агрессии против Ирана

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Безопасность Ормузского пролива зависит от полного прекращения агрессии против Ирана, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Небезопасная обстановка в Ормузском проливе и Персидском заливе является прямым следствием военной агрессии США и Израиля, обеспечение безопасности этого жизненно важного водного маршрута зависит от полного прекращения атак", - сказал Пезешкиан.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.