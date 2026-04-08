Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото

Иранский флаг на площади Азади в Тегеране

© AP Photo / Vahid Salemi Иранский флаг на площади Азади в Тегеране

В перемирии с США учтены принципы, обозначенные Ираном, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в достигнутом с США перемирии учитываются озвученные Тегераном общие принципы.

"Прекращение огня случилось с принятием общих принципов Ирана и стало результатом пролитой крови нашего великого мученика (Али - ред.) Хаменеи и участия нашего народа. С сегодняшнего дня мы по-прежнему будем стоять вместе друг с другом - как на дипломатическом поприще, так и в деле защиты (страны - ред.)", - написал Пезешкиан в соцсети X

При этом он не уточнил содержания этих принципов.

Исламабаде. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана