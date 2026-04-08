Школьников, не сдавших ОГЭ, хотят бесплатно учить в колледжах в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости . Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, согласно которому девятиклассники, которые не сдали ОГЭ, смогут обучаться рабочим профессиям за счет городского бюджета, сообщает городской парламент.

"Инициатива депутатов Юрия Авдеева, Марины Макаровой, Александра Рассудова, Александра Ржаненкова и Дениса Четырбока предусматривает наделение городского правительства полномочиями по организации обучения девятиклассников, которые по тем или иным причинам не смогли сдать ОГЭ, по программам профессиональной подготовки рабочих и служащих за счет петербургского бюджета", - говорится в сообщении.