Школьников, не сдавших ОГЭ, хотят бесплатно учить в колледжах в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, согласно которому девятиклассники, которые не сдали ОГЭ, смогут обучаться рабочим профессиям за счет городского бюджета, сообщает городской парламент.
"Инициатива депутатов Юрия Авдеева, Марины Макаровой, Александра Рассудова, Александра Ржаненкова и Дениса Четырбока предусматривает наделение городского правительства полномочиями по организации обучения девятиклассников, которые по тем или иным причинам не смогли сдать ОГЭ, по программам профессиональной подготовки рабочих и служащих за счет петербургского бюджета", - говорится в сообщении.
Речь идет о перечне специальностей наиболее необходимых городу.
По словам Четырбока, в 2025 году таких ребят Петербурге было более 500.
"Мы прекрасно понимаем, что за неудовлетворительной оценкой далеко не всегда стоит личная недоработка учеников. Где-то это происходит из-за волнения и стресса, где-то — из-за пробелов в связи с частыми болезнями. Поэтому важно дать этим ребятам еще один шанс, тем более, что список профессий и учреждений, где можно будет обучиться за счет средств городского бюджета, как и сам механизм, определит городское правительство, отталкиваясь от кадровой ситуации конкретно в нашем городе", - написал он в своем Telegram-канале.