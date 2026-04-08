Рейтинг@Mail.ru
Школьников, не сдавших ОГЭ, хотят бесплатно учить в колледжах в Петербурге - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 08.04.2026
Школьников, не сдавших ОГЭ, хотят бесплатно учить в колледжах в Петербурге

Перейти в медиабанк
Люди проходят мимо памятника первому российскому императору Петру Великому "Медный всадник" на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, согласно которому девятиклассники, которые не сдали ОГЭ, смогут обучаться рабочим профессиям за счет городского бюджета, сообщает городской парламент.
"Инициатива депутатов Юрия Авдеева, Марины Макаровой, Александра Рассудова, Александра Ржаненкова и Дениса Четырбока предусматривает наделение городского правительства полномочиями по организации обучения девятиклассников, которые по тем или иным причинам не смогли сдать ОГЭ, по программам профессиональной подготовки рабочих и служащих за счет петербургского бюджета", - говорится в сообщении.
Речь идет о перечне специальностей наиболее необходимых городу.
По словам Четырбока, в 2025 году таких ребят Петербурге было более 500.
"Мы прекрасно понимаем, что за неудовлетворительной оценкой далеко не всегда стоит личная недоработка учеников. Где-то это происходит из-за волнения и стресса, где-то — из-за пробелов в связи с частыми болезнями. Поэтому важно дать этим ребятам еще один шанс, тем более, что список профессий и учреждений, где можно будет обучиться за счет средств городского бюджета, как и сам механизм, определит городское правительство, отталкиваясь от кадровой ситуации конкретно в нашем городе", - написал он в своем Telegram-канале.
ОбществоСанкт-ПетербургЮрий АвдеевМарина МакароваАлександр Ржаненков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала