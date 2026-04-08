Россия изначально призывала к мирному урегулированию в Иране, заявил Песков

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия с самого начала говорила о необходимости перевода эскалации вокруг Ирана в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я хочу напомнить, что мы с самого начала говорили о необходимости скорейшего перевода этой эскалации (вокруг Ирана - ред.) в мирное русло, скорейшего перевода всего на трек политико-дипломатических контактов, переговоров", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию вокруг Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. После этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановке атак по Ирану в соответствии с директивами политического руководства, добавив, что сохраняет повышенную степень готовности в обороне.