Подросток, обвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае, признал вину
17:46 08.04.2026
Подросток, обвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае, признал вину

Обвиняемый в убийстве педагога в Добрянке школьник признал вину

© Фото : соцсетиШкола в Добрянке, Пермский край, где произошло убийство учительницы
Школа в Добрянке, Пермский край, где произошло убийство учительницы - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : соцсети
Школа в Добрянке, Пермский край, где произошло убийство учительницы
ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве педагога из школы в Добрянке Пермского края, признал вину, сообщил представитель СУСК по региону в суде.
В среду в Свердловском районном суде фигуранту избирают меру пресечения. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, следователь ходатайствовал о назначении меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
"Сегодня ему предъявлено обвинение. Вину он признал", - сказал на заседании следователь.
Во вторник губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что подросток напал на учителя на улице у входа в школу в Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).
Пермская прокуратура рассказала о семье школьника, напавшего на учительницу
7 апреля, 10:58
 
ПроисшествияПермский крайРоссияДмитрий МахонинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
