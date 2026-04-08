© Фото : соцсети Школа в Добрянке, Пермский край, где произошло убийство учительницы

Подросток, обвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае, признал вину

ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве педагога из школы в Добрянке Пермского края, признал вину, сообщил представитель СУСК по региону в суде.

В среду в Свердловском районном суде фигуранту избирают меру пресечения. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, следователь ходатайствовал о назначении меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

"Сегодня ему предъявлено обвинение. Вину он признал", - сказал на заседании следователь.