Мерц обсудил с Трампом перемирие на Ближнем Востоке, сообщил Bild

БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили перемирие на Ближнем Востоке, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"После неожиданного перемирия между США и Ираном федеральный канцлер Фридрих Мерц сегодня днем переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в материале.
По информации издания, разговор не касался возможного участия Германии в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Сообщается, что Мерц хотел составить в ходе разговора с Трампом представление о дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
Как отмечает Bild, разговор между двумя лидерами получился "дружеским и коротким".
Мерц в среду приветствовал в своем заявлении двухнедельное прекращение огня между США и Ираном и выразил надежду на долгосрочное урегулирование конфликта дипломатическим путем.