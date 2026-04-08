Мерц обсудил с Трампом перемирие на Ближнем Востоке, сообщил Bild - РИА Новости, 08.04.2026
17:32 08.04.2026
Мерц обсудил с Трампом перемирие на Ближнем Востоке, сообщил Bild

Bild: Мерц и Трамп обсудили перемирие на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили перемирие на Ближнем Востоке, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"После неожиданного перемирия между США и Ираном федеральный канцлер Фридрих Мерц сегодня днем переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в материале.
По информации издания, разговор не касался возможного участия Германии в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Сообщается, что Мерц хотел составить в ходе разговора с Трампом представление о дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
Как отмечает Bild, разговор между двумя лидерами получился "дружеским и коротким".
Мерц в среду приветствовал в своем заявлении двухнедельное прекращение огня между США и Ираном и выразил надежду на долгосрочное урегулирование конфликта дипломатическим путем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАИранГерманияФридрих МерцДональд ТрампАббас АракчиBildВоенная операция США и Израиля против ИранаБлижний Восток
 
 
