МИД России прокомментировал перемирие между Ираном и США

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва приветствует перемирие между Ираном и США, Россия изначально выступала за дипломатическое урегулирование конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия приветствует достижение договоренностей о прекращении боевых действий между США и Ираном. С первых разрушительных дней войны на Ближнем Востоке, развязанной американо-израильским тандемом, Россия выступала за прекращение огня и возобновление политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта", - отметила Захарова в ходе брифинга.