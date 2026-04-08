Вэнс призвал Тегеран серьезно подойти к переговорам с Вашингтоном
23:04 08.04.2026
Вэнс призвал Тегеран серьезно подойти к переговорам с Вашингтоном

Вэнс призываю иранцев серьезно сесть за стол переговоров с Вашингтоном

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Тегеран серьёзно подойти к переговорам с Вашингтоном.
"Я призываю иранцев серьёзно сесть за стол переговоров. Мы видим некоторые признаки того, что они это сделают. Мы также видим некоторые признаки бравады, но в целом мы в хорошей позиции", - сказал Вэнс журналистам.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
Мужчина на улице после объявления о двухнедельном прекращении огня с США и Израилем в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
