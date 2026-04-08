© AP Photo / Francisco Seco Мужчина на улице после объявления о двухнедельном прекращении огня с США и Израилем в Тегеране, Иран

"Это капитуляция". Почему Трамп согласился на переговоры с Ираном

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Давид Нармания, Михаил Катков. За час до того, как на Иран должен был обрушиться ад, президент США объявил, что апокалипсис отменяется. Вашингтон и Тегеран договорились о перемирии и начнут обсуждать завершение конфликта. О том, на каких условиях может наступить мир и кто выходит из ситуации победителем, — в материале РИА Новости.

В шаге от катастрофы

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", — предупредил Трамп , когда до истечения срока его ультиматума оставалось меньше суток.

Многие восприняли это как угрозу ядерным оружием. Американский журналист Такер Карлсон даже призвал военных саботировать приказы командования.

Но катастрофы не произошло — в последний момент президент США сообщил, что Вашингтону и Тегерану удалось согласовать прекращение огня и возвращение к переговорам, которые стартуют 10 апреля в Исламабаде и продлятся две недели.

Как утверждают в Тегеране, за основу взяли предложенный Ираном план из десяти пунктов. В том числе:

сохранение иранского контроля над Ормузским проливом;

отмена первичных и вторичных санкций и компенсация ущерба Тегерану;

признание права Ирана на обогащение урана;

вывод американских вооруженных сил из региона;

прекращение столкновений на всех фронтах;

прекращение действия всех резолюций Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ в отношении Ирана.

В свою очередь, уточняет "Франс Пресс", Трамп настаивает на 15 американских пунктах. Причем, по его словам, большая часть уже согласована.

За что боролись?

Во время кампании в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что главные задачи — сворачивание иранской ядерной и ракетной программы, отказ от использования прокси в регионе и смена режима в исламской республике. По ходу боевых действий к этому добавилось обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе — Иран фактически блокировал его.

Если в итоговый мирный план действительно войдут перечисленные Тегераном пункты, то ракетные арсеналы Ирана останутся нетронутыми и страна сохранит возможность развивать мирный атом. Более того, у Тегерана появится возможность взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив. Доходы будут делить с Оманом — султанатом на противоположном берегу.

Иранская гостелерадиокомпания IRIB подсчитала: "В 2025-м через пролив прошли 32 тысячи судов. Если бы с каждого взяли по два миллиона долларов, получилось бы 64 миллиарда".

И хотя американцы заявляют о победе, ни одной из своих целей они пока не достигли.

Сумбурная кампания

« "Это, безусловно, капитуляция США, потому что иранцы разрушили многое из того, что было основой регионального политического устройства, — считает президент Центра ближневосточных исследований и приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. — С Ормузским проливом они, по сути, вынудили Белый дом принять свои условия".

Еще один проблемный момент для Вашингтона — репутация среди союзников в регионе.

"Военный конфликт сильно ударил по партнерам США в Персидском заливе, в первую очередь по Катару, Кувейту, Бахрейну и ОАЭ. Они очень пострадали от ответных действий Ирана. Сейчас им придется восстанавливать производственные и энергетические мощности. К тому же уничтожен имидж тихой гавани для инвестиций, над которым эти страны трудились многие годы. Предстоит кардинально менять политику безопасности", — говорит эксперт.

Это мнение разделяет и политолог-американист Малек Дудаков.

« "Многие американские союзники пересмотрят отношения с Вашингтоном, потому что поняли: США не готовы предоставить никаких гарантий. И в принципе не способны защитить ни партнеров, ни себя самих, что и показала эта сорокадневная, очень сумбурная кампания против Ирана", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Особое мнение

Особняком в этой ситуации — Израиль . По словам премьер-министра Пакистана , прекращение огня касается и Ливана , на юге которого наступает ЦАХАЛ. В канцелярии Биньямина Нетаньяху это отрицают. Утром телеканал Al-Mayadeen сообщил об очередных ударах израильской артиллерии и авиации по долине Боргуз.

"Война для Израиля не закончится. Там объявили, что продолжат боевые действия против "Хезболлы", по сути, захват Южного Ливана, — подчеркивает Садыгзаде. — Думаю, израильские власти, конечно, не совсем довольны тем, что произошло. Но, с другой стороны, они понимают, что дальнейшее ухудшение ситуации чревато большими осложнениями".

Доля результативных ударов Ирана по Израилю выросла в разы, и это продемонстрировало уязвимость страны, уточняет эксперт. Неудивительно, что общество позитивно восприняло новости о перемирии.

Бесспорная победа

Но до окончательного урегулирования еще далеко.

"Скорее всего, рано или поздно мы увидим еще одну волну ударов. Возможно, даже более разрушительную", — предупреждает Садыгзаде.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева , война может возобновиться через пару недель. Нынешние условия, указывает он, неприемлемы для Вашингтона.

« "Трамп объяснит, что позволил иранским коллегам попытаться спасти свою цивилизацию за столом переговоров, но они этот шанс упустили, поэтому США возвращаются к прежнему плану", — рассуждает эксперт.

Однако Дудаков убежден, что Трампу будет сложно возобновить боевые действия.

"Конечно, нельзя исключать того, что он использует это время для того, чтобы перегруппироваться, нарастить военные возможности и снова атаковать. Но американцы очень недовольны такой эскалацией, и ему придется к ним прислушаться", — указывает собеседник РИА Новости.

Две трети населения США выступают против продолжения боевых действия, конгресс не хочет выделять дополнительные 200 миллиардов на операцию, даже в рядах республиканцев наметился раскол. Ситуацию усугубляет и энергетический кризис.

"Рейтинги Трампа в последних опросах упали до 30%, он превращается в одного из самых непопулярных президентов в современной истории страны. Продолжать войну для него — добивать свои внутриполитические позиции", — объясняет эксперт. И добавляет: показать себя победителем ему тоже не удастся.

« "Американцам в любом случае предстоит сокращать военное присутствие на Ближнем Востоке, потому что множество баз просто-напросто уничтожены Ираном", — подчеркивает Дудаков.

А Тегеран не только выдержал удар, но и усилился.

"Если Ормуз останется под контролем Ирана и после заключения сделки с США, то это очень серьезный фактор регионального влияния. Не говоря уже о комиссии в десятки миллиардов долларов в год за проход судов", — говорит собеседник РИА Новости.

Трамп теряет доверие избирателей, соглашается Васильев. Зато повышается популярность вице-президента Джей Ди Вэнса, который дистанцировался от боевых действий, а теперь возглавит переговорную группу.

"Неважно, по какой причине это случится, из-за импичмента или состояния здоровья Трампа, но Вэнс, вероятно, займет президентское кресло. В частности, в ближайшие две недели именно ему решать, продолжат США войну или заключат мир", — отмечает эксперт.