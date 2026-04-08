"Это капитуляция". Почему Трамп согласился на переговоры с Ираном
Садыгзаде: переговоры с Ираном стали безусловной капитуляцией США
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Давид Нармания, Михаил Катков. За час до того, как на Иран должен был обрушиться ад, президент США объявил, что апокалипсис отменяется. Вашингтон и Тегеран договорились о перемирии и начнут обсуждать завершение конфликта. О том, на каких условиях может наступить мир и кто выходит из ситуации победителем, — в материале РИА Новости.
"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", — предупредил Трамп
, когда до истечения срока его ультиматума оставалось меньше суток.
Многие восприняли это как угрозу ядерным оружием. Американский журналист Такер Карлсон даже призвал военных саботировать приказы командования.
Но катастрофы не произошло — в последний момент президент США сообщил, что Вашингтону и Тегерану удалось согласовать прекращение огня и возвращение к переговорам, которые стартуют 10 апреля в Исламабаде и продлятся две недели.
Как утверждают в Тегеране, за основу взяли предложенный Ираном план из десяти пунктов. В том числе:
- сохранение иранского контроля над Ормузским проливом;
- отмена первичных и вторичных санкций и компенсация ущерба Тегерану;
- признание права Ирана на обогащение урана;
- вывод американских вооруженных сил из региона;
- прекращение столкновений на всех фронтах;
- прекращение действия всех резолюций Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ в отношении Ирана.
В свою очередь, уточняет "Франс Пресс", Трамп настаивает на 15 американских пунктах. Причем, по его словам, большая часть уже согласована.
Во время кампании в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что главные задачи — сворачивание иранской ядерной и ракетной программы, отказ от использования прокси в регионе и смена режима в исламской республике. По ходу боевых действий к этому добавилось обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе — Иран фактически блокировал его.
Если в итоговый мирный план действительно войдут перечисленные Тегераном пункты, то ракетные арсеналы Ирана останутся нетронутыми и страна сохранит возможность развивать мирный атом. Более того, у Тегерана появится возможность взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив. Доходы будут делить с Оманом — султанатом на противоположном берегу.
Иранская гостелерадиокомпания IRIB подсчитала: "В 2025-м через пролив прошли 32 тысячи судов. Если бы с каждого взяли по два миллиона долларов, получилось бы 64 миллиарда".
И хотя американцы заявляют о победе, ни одной из своих целей они пока не достигли.
"Это, безусловно, капитуляция США, потому что иранцы разрушили многое из того, что было основой регионального политического устройства, — считает президент Центра ближневосточных исследований и приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. — С Ормузским проливом они, по сути, вынудили Белый дом принять свои условия".
Еще один проблемный момент для Вашингтона — репутация среди союзников в регионе.
"Военный конфликт сильно ударил по партнерам США в Персидском заливе, в первую очередь по Катару, Кувейту, Бахрейну и ОАЭ. Они очень пострадали от ответных действий Ирана. Сейчас им придется восстанавливать производственные и энергетические мощности. К тому же уничтожен имидж тихой гавани для инвестиций, над которым эти страны трудились многие годы. Предстоит кардинально менять политику безопасности", — говорит эксперт.
Это мнение разделяет и политолог-американист Малек Дудаков.
"Многие американские союзники пересмотрят отношения с Вашингтоном, потому что поняли: США не готовы предоставить никаких гарантий. И в принципе не способны защитить ни партнеров, ни себя самих, что и показала эта сорокадневная, очень сумбурная кампания против Ирана", — отметил он в беседе с РИА Новости.
Особняком в этой ситуации — Израиль
. По словам премьер-министра Пакистана
, прекращение огня касается и Ливана
, на юге которого наступает ЦАХАЛ. В канцелярии Биньямина Нетаньяху
это отрицают. Утром телеканал Al-Mayadeen сообщил об очередных ударах израильской артиллерии и авиации по долине Боргуз.
"Война для Израиля не закончится. Там объявили, что продолжат боевые действия против "Хезболлы", по сути, захват Южного Ливана, — подчеркивает Садыгзаде. — Думаю, израильские власти, конечно, не совсем довольны тем, что произошло. Но, с другой стороны, они понимают, что дальнейшее ухудшение ситуации чревато большими осложнениями".
Доля результативных ударов Ирана
по Израилю выросла в разы, и это продемонстрировало уязвимость страны, уточняет эксперт. Неудивительно, что общество позитивно восприняло новости о перемирии.
Но до окончательного урегулирования еще далеко.
"Скорее всего, рано или поздно мы увидим еще одну волну ударов. Возможно, даже более разрушительную", — предупреждает Садыгзаде.
По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева
, война может возобновиться через пару недель. Нынешние условия, указывает он, неприемлемы для Вашингтона.
"Трамп объяснит, что позволил иранским коллегам попытаться спасти свою цивилизацию за столом переговоров, но они этот шанс упустили, поэтому США возвращаются к прежнему плану", — рассуждает эксперт.
Однако Дудаков убежден, что Трампу будет сложно возобновить боевые действия.
"Конечно, нельзя исключать того, что он использует это время для того, чтобы перегруппироваться, нарастить военные возможности и снова атаковать. Но американцы очень недовольны такой эскалацией, и ему придется к ним прислушаться", — указывает собеседник РИА Новости.
Две трети населения США
выступают против продолжения боевых действия, конгресс не хочет выделять дополнительные 200 миллиардов на операцию, даже в рядах республиканцев наметился раскол. Ситуацию усугубляет и энергетический кризис.
"Рейтинги Трампа в последних опросах упали до 30%, он превращается в одного из самых непопулярных президентов в современной истории страны. Продолжать войну для него — добивать свои внутриполитические позиции", — объясняет эксперт. И добавляет: показать себя победителем ему тоже не удастся.
"Американцам в любом случае предстоит сокращать военное присутствие на Ближнем Востоке, потому что множество баз просто-напросто уничтожены Ираном", — подчеркивает Дудаков.
А Тегеран не только выдержал удар, но и усилился.
"Если Ормуз останется под контролем Ирана и после заключения сделки с США, то это очень серьезный фактор регионального влияния. Не говоря уже о комиссии в десятки миллиардов долларов в год за проход судов", — говорит собеседник РИА Новости.
Трамп теряет доверие избирателей, соглашается Васильев. Зато повышается популярность вице-президента Джей Ди Вэнса, который дистанцировался от боевых действий, а теперь возглавит переговорную группу.
"Неважно, по какой причине это случится, из-за импичмента или состояния здоровья Трампа, но Вэнс, вероятно, займет президентское кресло. В частности, в ближайшие две недели именно ему решать, продолжат США войну или заключат мир", — отмечает эксперт.
Переговоры в Исламабаде должны положить конец крупному конфликту. Но чем бы они ни завершились, война Израиля и США против Ирана уже кардинально изменила расстановку сил в регионе. Вполне возможно, что ее последствия приобретут и более глобальный характер.