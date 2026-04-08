В Иране назвали дату начала переговоров с США - РИА Новости, 08.04.2026
02:32 08.04.2026 (обновлено: 02:38 08.04.2026)
В Иране назвали дату начала переговоров с США

Совбез Ирана заявил, что переговоры с США начнутся 10 апреля

© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 апр – РИА Новости. Иран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня, следует из заявления Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.
"Переговоры начнутся в Исламабаде в пятницу, 10 апреля, при полном недоверии к американской стороне. Иран выделит на них две недели. Этот срок может быть продлен по соглашению сторон. Необходимо сохранять полное национальное единство в этот период", - говорится в заявлении, его цитирует гостелерадиокомпания Ирана.
Отмечается, что на этот период объявляется режим прекращения огня, при этом совбез подчеркивает, что переговорный процесс с США не означает завершение войны со Штатами.
В миреИранСШАИсламабадВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
