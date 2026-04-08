В Иране назвали дату начала переговоров с США

ТЕГЕРАН, 8 апр – РИА Новости. Иран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня, следует из заявления Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.