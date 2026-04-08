СМИ: переговоры США и Ирана пройдут в пятницу в Пакистане

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Переговоры США и Ирана пройдут в пятницу в столице Пакистана Исламабаде, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.