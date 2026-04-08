СМИ: переговоры США и Ирана пройдут в пятницу в Пакистане

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Переговоры США и Ирана пройдут в пятницу в столице Пакистана Исламабаде, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.
"По словам двух источников, знакомых с ситуацией, первый раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном о соглашении по прекращению войны планируется провести в пятницу в Исламабаде", - написал Равид в соцсети X.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.