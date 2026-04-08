СМИ: США и Иран могут добиться прогресса на переговорах о прекращении огня

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты и Иран могут скоро достигнуть прогресса на переговорах о прекращении огня на Ближнем Востоке, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты в настоящее время находятся в разгаре жарких переговоров по Ирану на фоне приближающегося истечения его ультиматума Тегерану.
"Региональный источник сообщил, что "вскоре ожидаются хорошие новости с обеих сторон" и что ход обсуждений напрямую направлял главнокомандующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир. Источник добавил, что сделку, как ожидается, заключат уже сегодня ночью", - сообщил телеканал.
Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он попросил Иран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.