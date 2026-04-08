В Пентагоне прокомментировали ситуацию с судоходством в Ормузском проливе - РИА Новости, 08.04.2026
15:43 08.04.2026 (обновлено: 15:46 08.04.2026)
В Пентагоне прокомментировали ситуацию с судоходством в Ормузском проливе

Пентагон: мировое сообщество взять ответственность за судоходство через Ормуз

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США считают, что мировое сообщество должно взять на себя ответственность за судоходство в Ормузском проливе после завершения операции, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Остальному миру пора сделать шаг вперед и обеспечить, чтобы пролив оставался открытым, после того как президент (США Дональд - ред.) Трамп и министерство войны довели Иран до того состояния, когда они добровольно открывают его, как было объявлено вчера вечером", - заявил Хегсет во время брифинга.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Беспилотник ВМС США долетел до Ормузского пролива
Вчера, 11:48
 
