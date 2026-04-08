В Пентагоне прокомментировали ситуацию с судоходством в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США считают, что мировое сообщество должно взять на себя ответственность за судоходство в Ормузском проливе после завершения операции, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Остальному миру пора сделать шаг вперед и обеспечить, чтобы пролив оставался открытым, после того как президент (США Дональд - ред.) Трамп и министерство войны довели Иран до того состояния, когда они добровольно открывают его, как было объявлено вчера вечером", - заявил Хегсет во время брифинга.
