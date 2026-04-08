Пентагон перенаправил вопрос о фактической остановке ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Представитель Пентагона отказался комментировать РИА Новости вопрос о фактической остановке ударов по Ирану, переадресовав его в Белый дом.
"По этому вопросу мы рекомендуем обратиться в Белый дом", - сказали в военном министерстве, отвечая на вопрос о том, были ли приостановлены удары по Ирану после заявления президента США Дональд Трамп о перемирии.
Ранее Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.