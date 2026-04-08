ИРИ поблагодарила Пакистан за усилия по прекращению конфликта

02:52 08.04.2026
Иран поблагодарил Пакистан за усилия по прекращению конфликта на Ближнем Востоке

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего пакистанскими ВС Асима Мунира за усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из 10 пунктов.
"Я выражаю благодарность и признательность моему дорогому коллеге достопочтенному премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу и господину главнокомандующему ВС Пакистана фельдмаршалу Асиму Муниру за их неустанные усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке", - написал Аракчи на своей странице в социальной сети X.
По утверждению иранского Совбеза, в число пунктов предложения, с которым согласились США, входят положения о сохранении контроля над Ормузским проливом за Ираном, снятии с Тегерана всех санкций, продолжении обогащения исламской республикой урана, а также выводе всех войск США из Ближнего Востока.
