Овечкин сделал заявление о возможном продолжении карьеры

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что примет решение о будущем своей карьеры летом.
Контракт 40-летнего Овечкина истекает по окончании сезона. В январе 2026 года руководство клуба сообщило, что решение о будущем Овечкина в команде еще не принято.
"Когда любишь что-либо, ты стараешься делать все на максимум. Я люблю играть в хоккей и забивать голы. Решение о карьере я еще не принял. Собираемся определиться с этим летом после разговора с семьей и окружением. Решение будет зависеть от моего здоровья, мне 41 в сентябре исполнится, нужно с умом подойти к этому", - заявил Овечкин в интервью Monumental Sports.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Гретцки (894).