Овечкина номинировали на приз НХЛ, который никогда не получали россияне

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" выдвинул российского капитана команды Александра Овечкина в качестве номинанта на "Билл Мастертон Трофи", который ежегодно вручается игроку лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею, сообщает Daily Faceoff.
Премия присуждается членами Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). В число номинантов "Билл Мастертон Трофи" включают по одному игроку из каждой команды лиги. Российские хоккеисты ни разу не становились обладателями этого приза.
В 2025 году обладателем награды стал канадский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Шон Монахан.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894). В текущем сезоне российский нападающий сыграл 78 матчей и заработал 61 очко (31 шайба + 30 передач). Контракт 40-летнего Овечкина истекает по окончании сезона.