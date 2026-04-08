Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
16:31 08.04.2026 (обновлено: 16:36 08.04.2026)
Овечкина номинировали на приз НХЛ, который никогда не получали россияне

"Вашингтон" выдвинул Овечкина в качестве номинанта на "Билл Мастертон Трофи"

© пресс-служба НХЛАлександр Овечкин
© пресс-служба НХЛ
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" выдвинул российского капитана команды Александра Овечкина в качестве номинанта на "Билл Мастертон Трофи", который ежегодно вручается игроку лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею, сообщает Daily Faceoff.
Премия присуждается членами Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). В число номинантов "Билл Мастертон Трофи" включают по одному игроку из каждой команды лиги. Российские хоккеисты ни разу не становились обладателями этого приза.
В 2025 году обладателем награды стал канадский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Шон Монахан.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894). В текущем сезоне российский нападающий сыграл 78 матчей и заработал 61 очко (31 шайба + 30 передач). Контракт 40-летнего Овечкина истекает по окончании сезона.
ХоккейСпортУэйн ГретцкиАлександр ОвечкинШон МонаханКоламбус Блю ДжекетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон Кэпиталз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    0
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ливерпуль
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вашингтон
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Баффало
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала