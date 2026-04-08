Овчинский: новостройка по реновации появится в районе Очаково-Матвеевское

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы построят дом по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, новостройка будет находиться на улице Большая Очаковская, 40/12. Для ее возведения уже выдан градостроительный план земельного участка.

"Под застройку выделен земельный участок площадью 0,75 гектара. На нем построят жилой дом предельной площадью 18 тысяч квадратных метров. Также в рамках программы реновации будет предусмотрено комплексное благоустройство придомовой территории и строительство детских площадок. Первые этажи займут коммерческие и бытовые объекты", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Министр также отметил, что объект будет расположен рядом с Большим Очаковским прудом, на территории вокруг которого обустроены места для прогулок и отдыха. Кроме того, недалеко от места, где появится будущая новостройка, есть станция метро "Озерная".