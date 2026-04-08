МИД назвал резолюцию СБ ООН по Ормузу несбалансированной

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Предложенная Бахрейном резолюция Совбеза ООН по Ормузскому проливу, на которую Москва и Пекин наложили вето, могла создать опасный прецедент в международном праве в случае принятия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.