Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал резолюцию СБ ООН по Ормузу несбалансированной - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 08.04.2026 (обновлено: 14:05 08.04.2026)
МИД назвал резолюцию СБ ООН по Ормузу несбалансированной

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Предложенная Бахрейном резолюция Совбеза ООН по Ормузскому проливу, на которую Москва и Пекин наложили вето, могла создать опасный прецедент в международном праве в случае принятия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Предложенный Бахрейном проект в случае принятия мог создать опасный прецедент в международном и международном морском праве. Он был несбалансированн, он содержал однобокие антииранские формулировки и не упоминал первопричины происходящего в Персидском заливе, а именно агрессию США и Израиля против Ирана", - сказала Захарова в ходе брифинга.
На Ближнем Востоке должен быть обеспечен долгосрочный мир, заявила Захарова
14:04
 
БахрейнООНОрмузский проливМария ЗахароваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала